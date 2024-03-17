مستشار حميدتي للجزيرة مباشر: كلما استمرت الحرب تستمر الانتهاكات (فيديو)

قال يوسف عزت، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إن “الحرب هي الحرب”، وإن جميع الانتهاكات مرتبطة بالحرب التي تجري حاليًّا في البلاد، وتوقفها مرهون بانتهاء الحرب.

وأضاف عزت خلال لقائه ببرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “كلما استمرت الحرب ستستمر الانتهاكات، وكلما وُجدت حرب فهناك تقطيع رؤوس وبيوت محتلة”.

“نرحب بأي تحقيق”

وأوضح عزت أن أي سلوك يتضمن انتهاكًا لحقوق السودانيين من اغتصاب نساء وسرقة، هو سلوك مدان من الدعم السريع، مؤكدًا ترحيبهم بأي تحقيق محلي ودولي.

وأشار إلى أن الدعم السريع سيحاكم أي فرد من قواته يقوم بانتهاكات، مستدلًا بذلك بأنه “تم القبض على المئات -من مرتكبي الانتهاكات- جزء منهم من الدعم السريع، وجزء منهم من المتفلّتين، وجزء منهم يرتدون زي الدعم السريع فقط”.

“مستعدون للتفاوض”

كما أشار إلى استعداد الدعم السريع لأي تفاوض مع الجيش، قائلًا “الوفد جاهز للتفاوض، لكن الجيش هو من يرفض وقف الحرب والهدنة في رمضان”.

وتتواصل في السودان، منذ 15 إبريل/نيسان 2023، حرب بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلّفت نحو 13 ألفًا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.