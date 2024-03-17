من تحت الأرض.. مقاومون من القسام يستهدفون آليات إسرائيلية في المحافظة الوسطى (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا جديدا لعدد من عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وعرض المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء السبت، ما قالت إنها “مشاهد من استهداف آليات الاحتلال المتوغلة في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى”.

ويُظهر المقطع عملية رصد لآليات الاحتلال يقوم بها مقاوم من فتحة نفق، قبل استهدافه آلية بقذيفة صاروخية.

وعرض المقطع أيضا عملية استهداف أخرى، أطلق المقاوم خلالها قذيفة بين شجرتين.

كتائب المجاهدين

كما أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، عن عدد من عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت: