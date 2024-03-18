أبرزهم هيثم النباهين.. لماذا يغتال الاحتلال عباقرة البرمجة وخبراء التكنولوجيا في غزة؟ (فيديو)

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبرز المرصد الحقوقي في تقرير له قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات، ولا سيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب والمؤثرون في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم.

ووثق المرصد قائمة شملت عددًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن استشهدوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أماكن وجودهم في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

هيثم النباهين وزوجته

من بين هؤلاء مهندس البرمجة البارز “هيثم محمد النباهين”، الذي كان يُعَد أحد أمهر الخبراء بمجاله في القطاع، وقد استشهد مع زوجته المهندسة “نسمة زهير صادق” بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا كانوا قد نزحوا إليه في مخيم البريج وسط غزة في 14 مارس/آذار الجاري. وكان طفلاهما محمد وليان قد استشهدا قبل أسبوعين في غارة سابقة على منزل نزحوا إليه في رفح جنوبي القطاع.

#صورة.. انتشال جثمان الشهيد هيثم محمد النباهين الذي استشهد برصاص طائرة كواد كابتر وإصابة 3 آخرين من شرق مخيم البريج pic.twitter.com/fRvf4CCUXP — Go Gaza (@YouthGoDigital) February 20, 2024

طارق ثابت

وفي 31 أكتوبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي “طارق ثابت”، مدير برامج حاضنة “يوكاس” التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية في قطاع غزة، وخريج برنامج زمالة (Hubert H. Humphrey) الأمريكي، من خلال قصف استهدف منزله، مما أدى إلى استشهاده وزوجته وأبنائه ووالديه وعدد من أفراد عائلته.

براء عبد الله السقا

واستشهد بقصف إسرائيلي مماثل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مهندس البرمجيات “براء عبد الله السقا” مؤسس شركة (DITS) والمتخصص في برمجة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي (Senior and lead developer)، وقد عمل في العديد من الشركات المتخصصة في المجال، وكان مديرًا تقنيًّا في شركة (CTO) وناشطًا في تقديم الدورات البرمجية وورشات العمل المختصة.

وكان “السقا” يُعَد من أشهر المبرمجين الشباب في غزة، وحصل على العديد من الشهادات والجوائز، فضلًا عن أنه طالب في برنامج الماجستير في مجال هندسة الحاسوب باختصاص الذكاء الاصطناعي. واستشهد السقا في استهداف لمنزله بشكل مباشر ودون سابق إنذار في مدينة غزة، مع زوجته الحامل بطفلهما الأول، وعائلة زوجته.

#غزة| الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات ودمر مقار شركاتهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلةhttps://t.co/VftEkAqZcH — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) March 17, 2024

قائمة ممتدة

وتضم القائمة كذلك محمد العطل الذي استشهد في 26 أكتوبر، وحمزة الشامي في 2 نوفمبر، وكلًّا من عبيدة خاطر في 20 ديسمبر/كانون الأول، وأنس الشيخ في 9 من الشهر نفسه، وعبد الرحمن حمادة في 15 مارس الجاري، إضافة إلى مجموعة أخرى من المبرمجين الشباب، بينهم رامي السوسي وعبد الحميد الفيومي وبلال زقوت وأحمد نضال قدورة والمهندس محمد حسونة وغيرهم.

تدمير مقار شركات برمجة وتكنولوجيا

في الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي هجمات مباشرة ومدمرة استهدفت مقار الشركات الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والشركات التشاركية في قطاع غزة، في إطار ما وثقه المرصد الأورومتوسطي من دمار واسع النطاق لحق بالقطاع التكنولوجي واستنزاف للبنى التحتية ذات العلاقة به.

وأوضح أن قطاع غزة كان يضم قبل بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة 65 شركة تعمل في مجالات تكنولوجية متعددة، كالبرمجيات والمعدات التقنية والاستشارات والتدريب التقني والاتصالات وغيرها من المجالات الفرعية، وتوفر فرص عمل لآلاف الشبان والخريجين المتخصصين في هذا المجال.

وذكر المرصد أن التقديرات الأولية تفيد بتدمير وتضرر مقار شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وخروج 6 حاضنات أعمال عن الخدمة في القطاع وجميع المراكز التكنولوجية، ومنها تلك التي تضمها جامعات قطاع غزة، نتيجة التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية وتدمير واسع النطاق ومتعمد للشركات والبنية التحتية من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتأتي تنفيذًا للسياسات الإسرائيلية العلنية والداعية إلى جعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة والسكن.