بوتين يحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.47% من الأصوات، وذلك وفق نتائج رسمية أولية صدرت، اليوم الأحد، بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وتم الإعلان عن هذه النتيجة على شاشة التلفزيون الحكومي بعد استطلاع أجراه معهد “فتسيوم” الرسمي.

وبحسب اللجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين (71 عامًا) على 87.47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36.3% من مكاتب الاقتراع، وهي نسبة قياسية بعد حصوله على ما بين 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا “لقد اختارت روسيا”، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.22%.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في مختلف أنحاء روسيا الشاسعة التي تمتد عبر 11 منطقة زمنية.

وشهدت عملية التصويت على ولاية خامسة لبوتين في المنصب، احتجاجات متعددة.

وستكون أول نتائج حقيقية للانتخابات متاحة غدًا الاثنين، وفي الانتخابات الماضية، كانت النتائج النهائية تأتي متوافقة مع التوقعات.