بوريل: إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا في قطاع غزة

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

كلمة بوريل جاءت في المنتدى الإنساني الأوروبي الثالث المنعقد في العاصمة بروكسل بضيافة المفوضية الأوروبية وبلجيكا بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد.

وشدد بوريل على أن غزة ليست على حافة المجاعة بل إن الجوع واقع فيها فعلا، متسائلا: إذن ماذا سنفعل نحن؟

وأضاف: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يموتون جوعا. ماذا علينا أن نفعل؟ لأن هذه ليست كارثة طبيعية. هذا ليس فيضانا ولا زلزالا، وإنما من صنع الإنسان تماما. بواسطة من؟ دعونا نقول ذلك بجرأة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار بوريل إلى منع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلا: لقد أتيت إلى هنا من واشنطن وأملك الشجاعة على قول ذلك. نعم، إسرائيل تقف وراء هذا الجوع.

وشدد على أنه قد يخرج البعض مستنكرا ذلك ويسأل عن الدليل على مسؤولية إسرائيل عن المجاعة في غزة.

وأردف في هذا الشأن: قد يقول البعض كيف لك أن تقول ذلك؟ ما دليلك؟ ما هو الدليل الذي أملك؟ مئات الشاحنات تنتظر الدخول، ومن الضروري للغاية جعل نقاط العبور تعمل بفعالية وفتح نقاط عبور إضافية، فهذه مجرد مسألة إرادة سياسية، ويجب على إسرائيل أن تفعل ذلك.

وأوضح أن معابر غزة مغلقة في الوقت الذي يموت فيه الناس جوعا، مستغربا إرسال إنزال المساعدات جوا بالمظلات عوضا عن إرسالها برا.

وقال في هذا الإطار: هناك مطار مجاور (لغزة) على مسافة ساعة، لماذا لا نرسل المساعدات إلى المطار؟ لأنهم لا يسمحون بذلك. الجوع يُستخدَم سلاحًا، دعونا نقول ذلك بجرأة، الجوع يُستخدَم سلاحًا.

وفي أول ردّ إسرائيلي على تصريحات بوريل قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس: حان الوقت لأن يتوقف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن مهاجمة إسرائيل.

