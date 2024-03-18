فايق المبحوح.. اغتيال مسؤول التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال المساعدات إلى شمال غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال العميد في الشرطة الفلسطينية فايق المبحوح، الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة الأونروا الأممية لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمالي القطاع.

وأوضح في بيان أن العميد المبحوح، وهو مدير عمليات جهاز الشرطة “يمارس عملًا مدنيًّا إنسانيًّا بحتًا، وكان يجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي”.

وأضاف أن “ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم والمجازر وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال”.

وأكدت الحكومة في غزة أن تنفيذ هذا الاغتيال جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمالي القطاع، بعد أربعة أشهر من التعطيل الإسرائيلي، ويدلل على أن الاحتلال مصمم على “نهج التجويع” وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي “تأتي هذه الجريمة استكمالًا لاستهداف الاحتلال وقصفه للعديد من مراكز تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، واغتيال وقتل القائمين على تقديم هذه المساعدات الإنسانية حيث استهدف خلال الأيام الماضية العشرات منهم في محافظة رفح ومخيم النصيرات ومحافظة غزة وغيرها من المحافظات”.

واستنكرت حكومة غزة وأدانت ارتكاب الاحتلال لهذه الجريمة الجديدة المخالفة لنصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.

لليوم الثاني على التوالي.. وصول قافلة من شاحنات المساعدات إلى جباليا شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/TFiHCe5lIu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2024

وحمّل البيان الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وضد المدنيين والأطفال والنساء.

وطالبت حكومة غزة المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل “لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للمدنيين وللأطفال والنساء، ووقف استهداف القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية ووقف استهداف وقصف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية على أكثر من مليونَي نازح في قطاع غزة”.

معلومات استخبارية دقيقة

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد أفادت بأن جهاز الأمن العام والجيش أعلنا عن مقتل المبحوح خلال اقتحام مستشفى الشفاء في غزة فجر اليوم الاثنين.

وقالت إن المبحوح كان يشغل منصب “رئيس إدارة عمليات الأمن الداخلي في (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وسقط خلال تبادل لإطلاق النار”.

وذكرت أن “تصفية المبحوح جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت عن طريق جهاز الأمن العام والاستخبارات العسكرية”.

وأشارت إلى أنه خلال اقتحام مستشفى الشفاء، قُتل الجندي برتبة رقيب أول، ماتان فينوغرادوف، من لواء هناحل.