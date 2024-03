منظمة التحرير الفلسطينية: حياة مروان البرغوثي في خطر

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بتعريض حياة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، للخطر في سجونها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان إن “أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل”. وأوضح الشيخ أن “آخر هذه الممارسات الاحتلالية هو ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر”.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا.

Our heroic prisoners in the occupation prisons are exposed to the ugliest forms of torture, abuse, brutality and isolation, the latest of which is what the brother leader Marwan Barghouti is exposed to in terms of isolation, torture and attempts to coerce, humiliate and beat him,… https://t.co/XY9CxQVA8H

