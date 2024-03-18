منظمة التحرير الفلسطينية: حياة مروان البرغوثي في خطر

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بتعريض حياة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، للخطر في سجونها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان إن “أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل”. وأوضح الشيخ أن “آخر هذه الممارسات الاحتلالية هو ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر”.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا.

Our heroic prisoners in the occupation prisons are exposed to the ugliest forms of torture, abuse, brutality and isolation, the latest of which is what the brother leader Marwan Barghouti is exposed to in terms of isolation, torture and attempts to coerce, humiliate and beat him,… https://t.co/XY9CxQVA8H — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) March 18, 2024

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

وكان إعلام إسرائيلي قد قال في وقت سابق إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإفراج عن 3 قادة فلسطينيين بارزين من داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الثلاثة هم: عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي.

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشنّ إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9000 أسير، إلى جانب حملة تنكيل بالأسرى وقيادتهم في السجون؛ مما أدى إلى وفاة 13 أسيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.