“موقف غير مسبوق ضد مسؤول أممي”.. إسرائيل تمنع مدير أونروا من دخول غزة

فيليب لازاريني: حدث ذلك في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن إسرائيل رفضت مروره إلى قطاع غزة، بينما توشك المجاعة أن تتفشى شمالي القطاع.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، عقب مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة.

وأضاف لازاريني “في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي إلى القطاع”، لافتًا إلى أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية.

وتابع “هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء”.

On the day new data is out on famine in #GAZA, the Israeli Authorities deny my entry to Gaza. -Famine is imminent in the northern Gaza Strip, expected to arrive between now and May.

– Two million people= the entire population of Gaza is facing crisis levels of food insecurity… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 18, 2024

“موقف غير مسبوق”

وكان مدير الوكالة الأممية قد قال في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري إنه كان يعتزم التوجه إلى رفح، اليوم الاثنين، لكنه أُبلغ قبل ساعة برفض الدخول.

واستدرك شكري قائلًا “ليكون الأمر واضحًا وجليًّا، الحكومة الإسرائيلية هي التي منعت وليس مصر، وهذا موقف غير مسبوق ضد مسؤول أممي”.

وأكد شكري أهمية استمرار عمل الوكالة لمواصلة مسؤوليتها تجاه فلسطين، محذرًا المجتمع الدولي من خطورة اختفائها.

ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات الاحتلال بشأن ما أعلنه لازاريني حتى الآن.

وتقيد سلطات الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وذكر لازاريني في رسالته إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، في 23 فبراير/شباط الماضي، أن إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن مزاعمها.

ولاحقًا أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا استئناف تمويلها للأونروا.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.