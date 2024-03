“موقف غير مسبوق ضد مسؤول أممي”.. إسرائيل تمنع مدير أونروا من دخول غزة

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن إسرائيل رفضت مروره إلى قطاع غزة، بينما توشك المجاعة أن تتفشى شمالي القطاع.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، عقب مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة.

وأضاف لازاريني “في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي إلى القطاع”، لافتًا إلى أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية.

وتابع “هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء”.

On the day new data is out on famine in #GAZA, the Israeli Authorities deny my entry to Gaza.

-Famine is imminent in the northern Gaza Strip, expected to arrive between now and May.

– Two million people= the entire population of Gaza is facing crisis levels of food insecurity…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 18, 2024