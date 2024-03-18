هيئة البث الإسرائيلية: توسيع صلاحيات طاقم التفاوض في صفقة التبادل

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع سيتوجه اليوم الاثنين إلى قطر لتقديم الرد على مقترح حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر مطلع قوله: “إن كابينت الحرب التأم مساء أمس الأحد وصادق على صلاحيات واسعة نسبيا لطاقم التفاوض ليتمكن من التوصل إلى صفقة تبادل”.

وذكرت أن المصدر شدد على أن الوزراء صادقوا على أقل مما طلبه المفاوضون الإسرائيليون.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال أمس الأحد “الجهاز الأمني ​​تحت قيادتي، بكل أجزائه، ملتزم باستنفاد كل الخيارات، بما في ذلك الإمكانية الحالية لإعادة المختطفين إلى ذويهم”.

وذكرت هيئة البث أن من الخيارات التي يتم بحثها التفاوض بأسلوب “صفقة شاليط”، أي أن يتنقل الوسطاء بين الغرف عندما يكون كل من الوفد الإسرائيلي ووفد حماس في غرفة أخرى.

وقالت إن قيادة حماس في غزة هي التي ينبغي أن تعطي الموافقة النهائية، لذلك ليس من الواضح إلى أي مدى ستؤدي مثل هذه المفاوضات إلى تسريع وتيرة التفاوض.

وأفادت الهيئة بأن عائلات المحتجزين في غزة لدى حركة حماس تظاهروا قبالة ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأغلقوا الطريق أمام سيارات بعض الوزراء.