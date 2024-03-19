استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد مواطن من بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 436 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المواطن فاخر باسم بني جابر (43 عامًا) أصيب برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة الصدر، ونُقل الى مستشفى رفيديا في نابلس، وأُعلن استشهاده.

وأفادت مصادر محلية في بلدة عقربا بأن فلسطينيين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستوطنين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرقي عقربا، مما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار.

وأوضح رئيس بلدية عقربا صلاح جابر أن الشهيد فاخر أصيب برصاص “مستعمر” بينما كان موجودًا أمام منزله خلال هجوم “المستعمرين”، وأُعلن لاحقًا استشهاده.

الشهيد فاخر باسم سليم بني جابر

من عقربا/نابلس

قتل امام بيته برصاص الاحتلال في خربة الطويل

تقبله الله وأعان شعبنا على شلال الدم pic.twitter.com/ZIZrrKquHx — AL Aqrabawi (@Hamza_aqrabawi) March 19, 2024

وباستشهاد فاخر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 436 منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته مخلّفًا بجانب الشهداء نحو 4700 مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى 7670 معتقلًا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.