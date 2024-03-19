استشهاد مدير شرطة النصيرات ونائبه بقصف أمام مقر الأونروا وسط غزة (فيديو)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد المقدم محمود البيومي مدير مركز شرطة النصيرات وسط قطاع غزة، ونائبه و3 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة أمام مقر وكالة “أونروا” في المنطقة.

وأظهرت لقطات متداولة اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مركبة أمام مقر وكالة أونروا في النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم أطفال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المقدم محمود البيومي أبو النور مدير شرطة النصيرات، ونائبه أنس شكر، استشهدا باستهداف سيارة عند بوابة “تموين” النصيرات.

استهداف القائمين على تقديم المساعدات

وفي وقت سابق، استشهد المقدم رائد البنا مدير جهاز مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات إلى منطقة جباليا ومخيمها، مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم.

وجاء ذلك بعد يوم من اغتيال الاحتلال، العميد في الشرطة الفلسطينية فايق المبحوح، الذي شغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة الأونروا الأممية لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمالي القطاع.

وجاء اغتيال المبحوح بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمالي القطاع، بعد 4 أشهر من التعطيل الإسرائيلي، بحسب بيان لحكومة غزة.

وأضاف البيان “تأتي هذه الجريمة استكمالًا لاستهداف الاحتلال وقصفه للعديد من مراكز تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، واغتيال وقتل القائمين على تقديم هذه المساعدات الإنسانية حيث استهدف خلال الأيام الماضية العشرات منهم في محافظة رفح ومخيم النصيرات ومحافظة غزة وغيرها من المحافظات”.

واغتيل المبحوح خلال اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء أمس، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن المبحوح كان يشغل منصب “رئيس إدارة عمليات الأمن الداخلي في (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وسقط خلال تبادل لإطلاق النار”.

وقالت إن “تصفية المبحوح جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت عن طريق جهاز الأمن العام والاستخبارات العسكرية”.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 93 شهيدًا و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31819شهيدًا و73934 إصابة.