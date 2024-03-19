سياسة|قطاع غزة

استُشهد مخنوقا بحبل مظلة مساعدات.. شكل جديد للموت في غزة (فيديو)

مات مخنوقًا بجوعه

المساعدات التي تلقى جوا لا يصل الكثير منها لأهل غزة
19/3/2024-|آخر تحديث: 19/3/202410:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شكل جديد من أشكال الموت في غزة بعد استشهاد الشاب محمود كمال أبو ندى إثر التفاف حبل مظلة مساعدات حول رقبته فمات مخنوقًا بجوعه.

وحسب رواية عائلته، ركض محمود باتجاه مظلة المساعدات ليحظى بشيء يكسر صيامه وعائلته إلا أن حبل المظلة التف حول رقبته دون أن ينتبه إليه أحد ممن حوله.

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وتداول ناشطون غزيون على وسائل التواصل الاجتماعي، المأساة الجديدة أثناء محاولة التقاط إمدادات الإغاثة والمساعدات في شمال غزة.

وإلى جانب نحو 32 ألف استشهدوا في العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، برزت قصص مفجعة بحق منتظري المساعدات، إذ سقطت على بعضهم صناديق الإغاثة دون فتح المظلات مما تسبب في استشهاد عدد منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل