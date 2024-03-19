بعد الحكم بسجنه.. صحفي تونسي يوضح حقيقة اتهامه بالإساءة للرئيس قيس سعيّد

نفى الصحفي التونسي غسان بن خليفة التهم الموجهة إليه بالإساءة لرئيس البلاد قيس سعيّد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن التحقيقات أثبتت عدم علاقته بالمنشورات.

وقضت محكمة تونسية بسجن غسان 6 أشهر بتهمة “الإساءة للغير على شبكة التواصل الاجتماعي”، على خلفية تدوينة عُدَّت مسيئة للرئيس التونسي.

وقال بن خليفة للجزيرة مباشر إن التهمة تتعلق بمنشورات على إحدى صفحات فيسبوك، مضيفًا “التحقيقات التقنية التي قامت بها الجهات المختصة بعد اطلاعها على محتويات هاتفي وحاسوبي، أفضت إلى عدم وجود أي علاقة لي بالمنشورات المعنية”.

وقرر القاضي إبقاء صفة المتهم على غسان بن خليفة، إلا أن محاميه قدّم استئنافًا على القرار، فأُطلق سراحه حتى صدور حكم نهائي.

وقال بن خليفة للجزيرة مباشر إنه سيمثل أمام المحكمة في شهر إبريل/نيسان المقبل في قضية أخرى على علاقة بالصفحة نفسها، مفادها “تكوين وفاق إرهابي والمس بشخص رئيس الجمهورية”، رغم أنه لا علاقة له بالمنشورات المذكورة.

وأضاف “التحقيقات توصلت إلى شخص مسؤول عن إدارة الصفحة على فيسبوك، الذي أكد أن كل منشوراتها تخصه هو فقط ولا علاقة لي بها”.

واستنكرت نقابة الصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي غسان بن خليفة، قائلة إنه يأتي “ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال عام 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين”.

وذكرت النقابة في بيان أنه يجري تتبُّع الصحفيين حسب قوانين سالبة للحرية، مثل المرسوم 54.