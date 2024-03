تقرير لواشنطن بوست يفند مزاعم قوات الاحتلال بشأن اغتيال حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنها حصلت على مقطع فيديو يثير تساؤلات بشأن رواية الاحتلال الإسرائيلي عن اغتياله الصحفيَّين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا بقطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على مقطع فيديو التقطته طائرة مسيّرة تعود إلى مصطفى قبيل استهدافه من قوات الاحتلال الإسرائيلي مع حمزة الدحدوح يوم 7 يناير.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن جيش الاحتلال برر استهداف الدحدوح وثريا بأنه كان ردا على تهديد فوري، وزعم أنهما كانا ينتميان إلى حركتي “حماس” و”الجهاد”.

لكن واشنطن بوست أوضحت أن مقطع الفيديو لا يظهر فيه أي جنود أو آليات أو معدات إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنها أجرت مقابلات مع 14 شاهدا ومع زملاء حمزة ومصطفى، ولم تجد أي مؤشر على أن أيا منهما كان له أي نشاط غير عمله الصحفي في ذلك اليوم.

وذكرت أنها طرحت أسئلة تفصيلية بشأن الحادث على الجيش الإسرائيلي، الذي كان رده “ليس لدينا ما نضيفه”.

ونقلت واشنطن بوست عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان قولها “يجب على إسرائيل التحقيق في مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا”.

وأكدت المسؤولة الأممية أنه لا يكفي أن تقول إسرائيل إنها “اشتبهت في الصحفيين فقتلتهما”.

Exclusive: Footage recovered from the drone of an Al Jazeera team killed by the IDF in a targeted Jan. 7 missile strike raises critical questions about the Israeli justification for the attack. https://t.co/i9IurDaazn

— The Washington Post (@washingtonpost) March 19, 2024