حكومة غزة تكشف حصيلة الشهداء والمعتقلين في اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة دامية بإعدام 50 مواطنًا واعتقال نحو 200 في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة.

وأضاف المكتب في بيان، الثلاثاء، أنه تلقى “معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين الذين جرى إعدامهم من المدنيين والمرضى والنازحين”.

واستنكر البيان “ارتكاب الاحتلال (الإسرائيلي) للمجزرة الدامية في مجمع الشفاء الطبي واقتحام المجمع، في مخالفة صريحة وفظيعة لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية”، محمّلًا “الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة المروعة”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الأممية والدولية “وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده “قتلوا أكثر من 50 (إرهابيًّا) واعتقلوا نحو 180 مشتبهًا بهم في عملية مجمع الشفاء شمالي قطاع غزة”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حاصرت قوات الاحتلال مجمع الشفاء نحو أسبوع قبل أن تقتحمه.