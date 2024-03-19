من عبوات البقوليات ضمن المساعدات.. نازحون في دير البلح يبنون “بيت المعلبات” (فيديو)

في ابتكار جديد لقهر ظروف النزوح والتهجير وإيجاد مأوى بدل البيوت المهدمة، أقام فلسطينيون في قطاع غزة خيمة من علب البقوليات التي تصل إليهم ضمن المساعدات.

وقال مهندس الخيمة، النازح يوسف خميس، إنهم جمعوا علب البقوليات واستخدموا الأسمنت، وبنوا الخيمة أو الغرفة بطريقة محترفة.

وأوضح في حوار للجزيرة مباشر أنه استمر أسبوعين لإنشاء الخيمة الموجودة في أرض زراعية غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرًا إلى أنها تتحمل الشتاء والبرد.

وأشار إلى تجميع 13 ألف علبة بقوليات من أجل بناء غرف أخرى، ومنحها إلى النازحين الجدد للمبيت فيها أيامهم الأولى قبل أن يشقوا طريقهم باتجاه مراكز نزوح أخرى.

ووجّه رسالة إلى العالم أن أهالي غزة تعبوا من القصف والحرب ويريدون العودة إلى أراضيهم.

وأشار إلى أن كثرة المعلبات تدل على الوضع الصعب الذي يعيشه أهالي القطاع، الذين لا يأكلون اللحوم أو الدجاج، ويعيشون على معلبات البقوليات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.