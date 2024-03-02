أبو حمزة: نتقاسم الألم والمعاناة والصمود مع شعبنا وقادرون على مواصلة المعركة مهما امتدت (فيديو)
مدة الفيديو 12 minutes 42 seconds
2/3/2024-|آخر تحديث: 2/3/202406:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن فصائل المقاومة تواصل ثباتها أمام آلة الحرب الصهيونية وحرب الإبادة الواضحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف في كلمة بثتها سرايا القدس عبر حسابها على منصة تلغرام، اليوم السبت “نعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن”.
وهذا أبرز ما جاء في كلمة أبو حمزة
- نواصل ثباتنا أمام آلة الحرب الصهيونية وحرب الإبادة الواضحة.
- نواصل التصدي للعدو في محاور القتال كافة ولن نوقف مقاومتنا حتى اندحار الاحتلال.
- قادرون على مواصلة المعركة مهما امتدت وطالت.
- أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق.
- ذهبنا للحرب المفتوحة تحريرا للأسرى وتحقيقا لمصالح شعوبنا.
- كما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح.
- أقول لشعبنا الذي تحمّل ما لا تطيقه الجبال: نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود.
- لن نوقف مقاومتنا حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين.
- على مدار الأيام الماضية نفذنا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.
- دمرنا عددا من الآليات والدبابات وأسقطنا مسيّرات وفجرنا صاروخا من طراز إف 16 بعد إعادة تدويره جنوب حي الزيتون.
- قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء.
- نقول لنتنياهو: إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة لا يحددها إلا المقاتلون وطالما استمر الاحتلال استمرت المقاومة.
- نقول لأمتنا: ليكن شهر رمضان الفضيل شهر الرعب على الكيان الصهيوني وليكن أول يوم في رمضان يوما عالميا لنصرة غزة.
- أقول لشعبنا في الضفة والقدس المحتلة: انفروا خفافا وثقالا لمهاجمة العدو.
- المقاومة ستستمر طالما استمر الاحتلال.
المصدر : الجزيرة مباشر