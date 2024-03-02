أعمدة دخان ونازحون يحاولون الفرار.. قصف مدفعي يصيب مدرسة إيواء في خان يونس (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في شمال غربي خان يونس؛ مما خلّف شهداء ومصابين.

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من المكان، والنازحون وهم يحاولون الهرب.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل جراء الاستهداف الإسرائيلي للمدرسة التي تؤوي نازحين.

قصف مدفعي يطال مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/CxuyuwwYdX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2024

وارتفعت الجمعة، حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، إلى “30 ألفا و228 شهيدا و71 ألفا و377 مصابا”، وفق إحصائية فلسطينية.

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 193 شهيدا و920 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.