أكسيوس: انقسام حاد داخل الكونغرس الأمريكي بسبب عمليات الإنزال الجوي في غزة

قال بايدن إن المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية على الإطلاق

كشف موقع أكسيوس الإخباري أن أعضاء الكونغرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل وجدوا أنفسهم منقسمين بشدة حول قرار الرئيس جو بايدن إسقاط المساعدات جوًّا لغزة.

وقال الموقع الأمريكي إن الدفاع عن مصالح إسرائيل يمثل قضية توحد الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن في الآونة الأخيرة يبدو أنه حتى أكثر أعضاء الكونغرس تأييدًا لإسرائيل كانوا قلقين بشكل متزايد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وقال النائب جاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا)، وهو من أشدّ الديمقراطيين تأييدًا لإسرائيل في الكونغرس، لموقع أكسيوس “أنا أؤيد هذه الخطوة من قبل الرئيس”، مضيفًا “علينا أن نستكشف كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة، خاصة أننا نعلم أن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لا تهتم بسكان غزة”.

ونقل الموقع عن النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك ريتشي توريس، قوله “أنا أؤيد بالكامل جميع المحاولات الساعية لتوصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين المنكوبين”.

وقالت النائبة عن ولاية نورث كارولاينا كاثي مانينغ “أنا أؤيد قرار الرئيس بايدن بإسقاط المساعدات جوًّا على غزة”.

أما النواب الجمهوريون فقد عارضوا علنًا عمليات الإنزال الجوي. وأشار العديد منهم إلى خطر وقوع المساعدات في أيدي حماس.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي تيم بورشيت “إذا وصلت المساعدات إلى الأطفال فهذا أمر رائع، لكن المشكلة التي واجهناها في الماضي هي وصول المساعدات إلى العدو”.

وقال النائب عن ولاية نبراسكا دون بيكون “لم نرسل مساعدات إلى ألمانيا واليابان في عام 1944. دعوا إسرائيل تنهي قتالها مع حماس ثم أرسلوا المساعدات بعد ذلك. إن إرسال المساعدات الآن يساعد حماس”.

أما النائب جيم بانكس عن ولاية إنديانا فقد صرح للموقع بأن الرئيس بايدن “يبني سياسته الخارجية على انتخابات ميشيغان التي سيخسرها”.

وكان بايدن قد أوضح أمس الجمعة أن عمليات الإنزال الجوي ستبدأ “في الأيام المقبلة”، مضيفًا أنه يضغط على إسرائيل لتسهيل تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال بايدن إن “المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق”، وإنه يمهد الطريق لممر بحري محتمل للسماح بنقل المزيد من المساعدات.