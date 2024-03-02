أين تذهب أموالك إن لم تقاطع؟ تفاعل لافت مع فيديو لدورة العملة التي تُشترى بها المنتجات الداعمة لإسرائيل (شاهد)

يبدأ الفيديو من لحظة الشراء في البقالة، وحتى سقوط صاروخ على مدنيين في غزة

لاقى فيديو على مواقع التواصل، جسّد فيه المدون الليبي محمد النعاس دورة العملة التي تشترى بها المنتجات الداعمة لإسرائيل، رواجا كبيرا.

الفيلم قصير الذي لا تتجاوز مدته 180 ثانية يكشف عن رحلة الـ2 دينار الليبية عند شراء منتج معين من المنتجات التي تتم الدعوة لمقاطعتها لدعمها إسرائيل، وفقا للنعاس.

ويبدأ الفيديو من لحظة الشراء في البقالة، وحتى سقوط صاروخ على مدنيين في غزة.

وانطلقت حملات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى أرض الواقع لمقاطعة المنتجات والشركات التي يُعتقد أنها تدعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.