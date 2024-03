المفوضية الأوروبية تعلن مواصلة تمويل الأونروا وتدعو إلى تحقيق بشأن قتل مدنيين في غزة

أعلنت المفوضية الأوربية، أنها ستعمل على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنحو 50 مليون يورو (54 مليون دولار) ودعت إلى إجراء تحقيق شفاف في قتل إسرائيل مدنيين في غزة.

وجاء في بيان للمفوضية أمس الجمعة -يتعلق بشأن المساعدات للوكالة الأممية- أنه سيتم إصدار الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار) في وقت لاحق (بالإضافة إلى الشريحة الأولى 50 مليون يورو).

وقال البيان “إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تماما بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضًا في المنطقة”.

وأشار بيان المفوضية الأوربية إلى أنه تم تخصيص مبلغ إضافي قدره نحو 68 مليون يورو (73.5 مليون دولار) خلال عام 2024، لهذا الغرض، موضحة أنه تم تخصيص 125 مليون يورو (134 مليون دولار) إضافية بالفعل للفلسطينيين لهذا العام 2024.

وكانت وكالة الأونروا قد أكدت يوم الأربعاء، انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/شباط المنصرم، 50% مقارنة بما كانت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

Deeply disturbed by images from Gaza. Every effort must be made to investigate what happened and ensure transparency

Humanitarian aid is a lifeline for those in need and access to it must be ensured.

We stand by civilians, urging their protection in line with international law

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2024