بالتوازي مع حربها على غزة.. إسرائيل تطلق موجة استيطان عاتية في الضفة الغربية

أكد تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية، أطلقت موجة استيطان كبيرة في الضفة الغربية، بالتوازي مع الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وقال المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل حربه الوحشية على قطاع غزة، ورئيس الوزراء الاسرائيلي يجري وراء سراب “النصر المطلق” دون أن يعير اهتماما لصورة اسرائيل كدولة منبوذة في أوساط واسعة من الرأي العام حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يواصل في الضفة الغربية حربا وحشية، تمزقها بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل ومخارج مدنها وبلداتها وقراها وتحولها إلى ما يشبه السجون.

وقال التقرير إن الاحتلال يطلق في الوقت ذاته موجة استعمار عاتية، ويستغل حوادث مقتل مستوطنين، لإطلاق موجة جديدة من البناء في المستعمرات، مشيرا إلى أن بناء المستوطنات من شأنه أن يقوض فرص حل الدولتين.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى المستوطنات الجديدة في “معاليه أدوميم” وفي بيت لحم، إضافة إلى شرعنة بؤر استيطانية جديدة وبناء آلاف الوحدات الأخرى.

🚨 The Government Declares 2,640 Dunams in Abu Dis and el-Azariya as State Land, Located in the Southern area of the E1 Plan, Threatening 3 Palestinian Communities 🚨

The Israeli government continues to further the occupation and dispossession of Palestinians in the WB.

A 🧵 pic.twitter.com/615Ygf5ulZ

— Peace Now (@peacenowisrael) February 29, 2024