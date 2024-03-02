بايدن: الولايات المتحدة ستشارك في إنزال المساعدات جوا على غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في إنزال المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة في الأيام المقبلة.

وأضاف بايدن، في تصريحات خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في البيت الأبيض، أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع، مشيرًا إلى أن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيًا وأنه يريد دخول مئات شاحنات المساعدات الإضافية.

وقال بايدن: “علينا القيام بالمزيد، والولايات المتحدة ستقوم بالمزيد”.

وأضاف: “خلال الأيام المقبلة سننضم الى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو”، مشيرًا إلى أن واشنطن ستنظر “في إمكان إنشاء ممر بحري” لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة “ستصّر” على ضرورة سماح إسرائيل بدخول كميات إضافية من المساعدات إلى القطاع الذي يواجه ظروفًا إنسانية كارثية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر.

وقال: “لا توجد أعذار لأن الحقيقة هي أن كمية المساعدات التي تدخل غزة بعيدة كل البعد عن الكمية الكافية. حياة الأبرياء على المحك، حياة الأطفال على المحك”.

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس بايدن، قال جون كيربي المتحدث باسم المجلس القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لفتح ممر بحري إلى غزة لتوصيل “كميات كبيرة” من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وأضاف كيربي أن الممر البحري سيكون على رأس الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توصيل المساعدات، وأن واشنطن “ستواصل الضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات وفتح المزيد من الطرق” إلى غزة.

وأشار كيربي إلى أن إسرائيل تؤيد خطة أمريكية لإنزال المواد الغذائية والإمدادات على قطاع غزة جوًا في الأيام المقبلة.