حزب الله يعلن استشهاد 3 من مقاتليه بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

يأتي القصف المتبادل المستمر بين حزب الله والجانب الإسرائيلي منذ نحو 5 أشهر على وقع حرب غزة

أعلن حزب الله، صباح السبت، استشهاد 3 من عناصره بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد وقت قصير من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن “مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا”. وأضافت أن سيارات الإسعاف تحركت إلى المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونعى حزب الله بعد هجوم الطائرة المسيّرة على “الحمرا” 3 من مقاتليه، قال في بيانات منفصلة، إنهم “ارتقوا شهداء على طريق القدس”، في إشارة إلى مقتلهم بنيران إسرائيلية، ولم يذكر ما إذا كانوا قد سقطوا جراء هجوم المسيّرة أم لا.

وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر حزب الله إلى 223 جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استنادا إلى إعلانات الحزب.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" مواليد عام 1986 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. pic.twitter.com/TRJHcfS3jX — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 2, 2024

في تطور آخر، أعلن حزب الله أنه شنّ، السبت، هجوما جويا بمسيّرة انقضاضية على قيادة قطاع عسكري في شمال إسرائيل.

وقال الحزب، في بيان، إن “‌‌مجاهدي المقاومة الإسلامية شنوا هجوما جويا على قيادة القطاع المستحدث في منطقة ليمان بمسيّرة انقضاضية وأصابوا الهدف بدقة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي القصف المتبادل المستمر بين حزب الله والجانب الإسرائيلي منذ نحو 5 أشهر على وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وأشار حزب الله الأسبوع الماضي إلى أنه سيوقف هجماته إذا توقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه مستعد أيضا لمواصلة القتال إذا استمرت الحرب في القطاع. وأعلن حزب الله الجمعة استشهاد أربعة من أعضائه في لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد الماضي إن إسرائيل تخطط لزيادة الهجمات على حزب الله في حالة وقف إطلاق النار في غزة لكنها منفتحة على اتفاق دبلوماسي يقضي بسحب مقاتلي حزب الله من الحدود.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لرويترز يوم الخميس إن وقفًا محتملًا للقتال في غزة يمكن أن يؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء الأعمال القتالية على الحدود.