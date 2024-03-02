خلال محادثات مغلقة.. نصيحة “مفاجئة” لذوي الأسرى الإسرائيليين من مسؤول الملف بالجيش

قدّم المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي، نصيحة لذوي المحتجزين لدى غزة بأن “يركزوا الضغط على أصحاب القرار”، وذلك خلال محادثات مغلقة مع أهالي الأسرى.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية أن اللواء نيتسان ألون المسؤول عن الملف في الجيش الإسرائيلي، قال في محادثات مغلقة جرت في الآونة الأخيرة مع أهالي الأسرى، إن عليهم “تركيز جهودهم على الضغط على المستوى السياسي”.

ونقلت قول مسؤول الملف، لأهالي الأسرى إن عليهم تركيز جهودهم على الضغط على أصحاب القرار، فيما يتعلق بهذا الملف.

وأشارت إلى أن كلماته قيلت خلال الأسبوعين الأخيرين في محادثات مغلقة مع العديد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، على خلفية المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

تباطؤ إتمام صفقة التبادل

وأشارت هيئة البثّ إلى أن أهالي الأسرى الذين شاركوا في هذه الجلسات، خرجوا بانطباع بأن بعض الصف السياسي يتباطأ ويمنع تقدم صفقة التبادل المحتملة.

وقال مسؤولون مهنيون مشاركون في المفاوضات تعقيبا على هذا الخبر، إن العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي هو حماس، التي تضع العراقيل أمام توقيع الاتفاق، وليس المستوى السياسي في إسرائيل، بحسب ما ادّعوا.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن “إسرائيل قطعت شوطًا طويلًا في المفاوضات، وأبدت مرونة في عدة قضايا؛ مما أدى إلى توقيع الاتفاق في باريس وأن حماس هي التي تمتنع عن الرد بالإيجاب”.

وقالت “تعقيبًا على ذلك، ذكر الجيش أن (الكلمات لم يقلها الجنرال) إلا أن عدة مصادر شاركت في المناقشات أكدت كلام الجنرال ألون”.