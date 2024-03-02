سياسة|فلسطين

رصاصة في الرأس.. استشهاد فتى بنيران الاحتلال أثناء اقتحام بلدة قرب رام الله (فيديو)

قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة فاندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي على شبان رشقوهم بالحجارة

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2/3/2024-|آخر تحديث: 2/3/202410:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد فجر اليوم السبت، فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن الفتى محمد مراد الديك (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال عند اقتحام قرية كفر نعمة فجر اليوم السبت.

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وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، قد قالت في بيان سابق، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالرأس وإنها قامت بمحاولات إنعاش قلب ورئتين للمصاب.

وقال الهلال الأحمر في بيانه “طواقمنا تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالرأس وجار عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب” الذي أصيب خلال مواجهات في بلدة كفر نعمه قرب رام الله.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت البلدة عند منتصف ليلة السبت فاندلعت مواجهات مع سكانها أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي على شبان فلسطينيين رشقوهم بالحجارة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 418 منذ تفجر الأوضاع مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف و650 جريحا، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية