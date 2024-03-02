رصاصة في الرأس.. استشهاد فتى بنيران الاحتلال أثناء اقتحام بلدة قرب رام الله (فيديو)

قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة فاندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي على شبان رشقوهم بالحجارة

استشهد فجر اليوم السبت، فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن الفتى محمد مراد الديك (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال عند اقتحام قرية كفر نعمة فجر اليوم السبت.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، قد قالت في بيان سابق، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالرأس وإنها قامت بمحاولات إنعاش قلب ورئتين للمصاب.

#صورة | الشــ.ــهيد الفتى محمد مراد الديك الذى ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتــ.ــلال في بلدة كفر نعمة غرب رام الله فجر اليوم. pic.twitter.com/Iy5IZnZ3EY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 2, 2024

وقال الهلال الأحمر في بيانه “طواقمنا تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالرأس وجار عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب” الذي أصيب خلال مواجهات في بلدة كفر نعمه قرب رام الله.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت البلدة عند منتصف ليلة السبت فاندلعت مواجهات مع سكانها أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي على شبان فلسطينيين رشقوهم بالحجارة.

⭕️من وداع الشهيد محمد مراد الديك الذي ارتقى اثر اصابته برصاص الاحتلال في بلدة كفر نعمة غرب رام الله. pic.twitter.com/cHnYncK1gI — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) March 2, 2024

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 418 منذ تفجر الأوضاع مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف و650 جريحا، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.