زلة لسان جديدة من بايدن عن غزة (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض أمس الجمعة.

وكشف بايدن، عن بدء الولايات المتحدة المشاركة في إنزال المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة في الأيام المقبلة، لكنه أخطأ وقال “أوكرانيا” بدلًا من غزة.

وقال بايدن “سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وغيرهم في توفير إنزال جوي من المواد الغذائية والإمدادات الإضافية إلى أوكرانيا”.

في زلة لسان جديدة.. #بايدن: سننفذ مع الأردن إنزالًا جويًّا للمساعدات على أوكرانيا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/emrt6frjST — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2024

وتعد هذه الزلة واحدة ضمن زلات كثيرة وقع فيها الرئيس الأمريكي خلال الفترة الماضية. ومع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أعرب أمريكيون عن خشيتهم من تقدم سن بايدن.

وقال نحو 73% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته (رويترز) و(إبسوس) بين 21 و24 من أبريل/نيسان الماضي إنهم يعتبرون أن تقدّم بايدن في العمر لا يؤهله للعمل في الحكومة، ووافقت أغلبية بنسبة 63% من الديمقراطيين على هذا الأمر.