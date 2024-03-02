شاهد: رد فعل امرأة في غزة رأت الخبز لأول مرة منذ 4 أشهر

تداول رواد منصات التواصل مقطعًا مؤثّرًا يظهر ردة فعل امراة في غزة رأت الخبز للمرة الأولى بعد 4 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصَر.

ويظهر المقطع أسرة فلسطينية نازحة تستقل “تريسكل” ويقتسم أفرادها رغيفًا في فرح لأنهم وجدوا الخبز للمرة الأولى منذ شهور.

ويظهر في المقطع امرأة تبكي وعند سؤالها عن سبب بكائها قالت “الجوع، تعبنا يا ناس ارحمونا تعبنا واتبهدلنا ارحمونا، آه والله اشتقت للخبز جعانين متبهدلين”.

الخبز “عملة نادرة”

ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة خاصة في الشمال خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، وأصبح الخبز عملة نادرة في القطاع المحاصر وبين خيام النازحين.

وأدى الجوع منذ أيام إلى استشهاد 13 طفلًا في محافظتي غزة والشمال وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ذلك يمثل إعلان إخفاق للمجتمع الدولي في حماية الأطفال.

وقال نائب المفوض العام للأونروا إن الجوع ينتشر على نطاق واسع في غزة وهناك حاجة ماسة إلي نظام مستدام وآمن لإدخال الدقيق لإنقاذ الأرواح.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 30228 شهيدًا و71377 مصابًا 70% منهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.