سياسة|اليمن

شاهد: لحظة غرق سفينة في البحر الأحمر بعد قصفها من الحوثيين

لحظة غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من الحوثيين
لحظة غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من الحوثيين (الجزيرة مباشر)
2/3/2024-|آخر تحديث: 2/3/202406:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت شركة “ماكسار” لحظة غرق السفينة البريطانية “روبيمار” التي استهدفتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأظهرت الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أمس الجمعة، بقعة كبيرة في محيط السفينة يُعتقد أنها ناتجة عن التسرب النفطي إثر الاستهداف.

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وصباح اليوم السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة “روبيمار” بعد استهدافها من قبل جماعة الحوثي قبل نحو أسبوعين.

لحظة غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من الحوثيين
لحظة غرق السفينة البريطانية “روبيمار” في البحر الأحمر بعد قصفها من الحوثيين (الجزيرة مباشر)

وقالت الحكومة في بيان “نعلن غرق السفينة (إم في روبيمار) مساء الجمعة وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر”. وأعربت الحكومة عن الأسف لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.

وفي 18 من فبراير/شباط الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف السفينة البريطانية في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة، وجعلها مهددة بالغرق.

وتحمل السفينة آلاف الأطنان من الأسمدة والوقود، وتبعد نحو 16 ميلا (29 كيلومترا) عن البر اليمني، وفق الحكومة اليمنية.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حربا إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر