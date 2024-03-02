طفل فلسطيني يرتجف ويذكر الله للتغلب على آلام إصابته (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للإصابة جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

يُظهر الفيديو الطفل وهو ينطق بكلمات “لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله” بصبر وقوة، بينما يخرج من تحت أنقاض منزله الذي تعرَّض للهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم إصابته البليغة فإن الطفل يظهر وكأنه يجتاز الموقف بثبات وصمود.

وبإصرار ملحوظ، طلب الطفل معرفة مصير شقيقه المصاب أيضًا، إذ كرر السؤال بقوة وصراحة “جيبوا لي أخوي وينه؟”.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًّا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن تدمير البنى التحتية في عموم القطاع المحاصر، والتسبب في مجاعة إنسانية ولا سيما بشمالي القطاع.