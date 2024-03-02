طفل يحاول حفر نفق لدخول سيناء.. مشهد يختصر أوجاع الحصار على غزة (فيديو)

قد يحفر لأيام عدة دون الوصول إلى أي مكان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر طفلا فلسطينيا يحاول حفر نفق عند الحدود المصرية.

وفي التسجيل، يؤكد الطفل اليائس من الحصول على الطعام بسبب الحصار الإسرائيلي أنه يحاول الوصول إلى سيناء.

وخلال نقاش مع المصور، قال الطفل إنه يسعى للحفر مترا ونصف المتر، لكن المصور أبلغه بلهجة ساخرة بأن “المصريين مأمّنين حالهم”، وقد يحفر لأيام عدة دون الوصول إلى أي مكان.

ويعاني أهالي غزة من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، خصوصا شمالي القطاع الذي يتعرض لتجويع ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لمراقبين.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.