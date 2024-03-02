“طفل 4 شهور يصوم؟”.. حافية على جسر النزوح في غزة تكشف رحلة عذاب من الشمال إلى الجنوب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة رحلة نزوح قاسية لأم فلسطينية وأطفالها وهي تسير حافية وأولادها من شمال غزة إلى جنوبها.

قالت الأم وهي تبكي للجزيرة مباشر “أطالب كل الدول كل الدول وقفوا ها الحرب حرام عليكم هدول أولادنا.. أزواجنا أخذوهم.. أمانة وقفوا الحرب تعبنا تعبنا والله تعبنا بدناش إشي.. يعني يا بيقتلونا يا بيوقفوا هالحرب تعبنا أزواجنا أخذوهم”.

وأضافت وهي تشير إلى رضيع تحمله “ابني هذا إله 4 أيام بدون لا حليب ولا أكل ولا خبزة”.

وقالت وهي تشير إلى طفل صغير بجوارها “هذا اللي يعيط اللي مشتهي الخبزة، الخبزة صارت أقصى طموحنا.. أقصى طموحنا”.

وأضافت “نمشي حافيين هيك هيك وصلنا إيش هاد؟ أطالب الكل يا رب يا رب كل الدول حنوا علينا وقفوا هالعدوان حرام بيكفي بيكفي لحد هان وبيكفي تعبنا مش قادرين”.

“طفل 4 شهور يصوم؟”

وتابعت في أسى “إحنا ميتين بنموت تدريجيا، طفل 4 سنين يصوم؟ طفل 4 شهور يصوم؟ والله حرام والله ظلم.. ظلم.

وعن اعتقال رب الأسرة، قالت “أخذوه عندنا من هناك على الحاجز معاناة معاناة الله لا يذوق حدا شو وين إيش بيستنوا علينا إيش بيستنوا؟ 5 شهور عذاب جوع ذل، أطفال هيك تموت مش قادرين عن جد”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 30228 شهيدا و71377 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.