غزة.. المقاومة تبث مشاهد استهداف جنود الاحتلال وآلياته بالصواريخ وإسقاط مسيّرة (فيديو)

مشاهد من عمليات مشتركة بين فصائل المقاومة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مقطع فيديو يوضح استهدافها لجنود إسرائيليين في غزة بصاروخ موجه (107).

وكتبت سرايا القدس، تعليقًا مرفقا بالفيديو وقالت “مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس بصاروخ موجه (107) جنود الاحتلال المتمركزين في (قلبة 22) شرق المقبرة الشرقية شرق جباليا”.

وأظهر مقطع الفيديو أفرادا من رجال المقاومة وهم يقومون بتجهيز منصة إطلاق داخل أحد الأبنية المهدمة وتحميل الصاروخ عليها، وبدت في لقطة أخرى عربات عسكرية إسرائيلية تسير في شارع.

وأوضحت لقطات أخرى رجال المقاومة وهم يقومون بتهيئة الصاروخ ووضع الذخيرة داخله، واختباره بتحريكه في المنصة من جهة إلى أخرى.

وأظهرت اللقطة الأخيرة الصاروخ المعد للإطلاق وقد تمت تغطيته وتمويه شكله، وهو موجه من خلال الفوهة إلى العربة العسكرية التي كانت تسير في الطريق، ثم إصابته للهدف.

عملية مشتركة

وعرضت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري المسلح السابق لحركة فتح بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين -لواء التوحيد، مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في محيط موقع “أبو مطيبق” شرق قاطع الوسطى.

وبيّن المقطع شباب المقاومة وهم يعملون على تجهيز الأرض ونصب حامل وتثبيته بواسطة أكياس رمل من جميع الجهات، ثم تجهيز قذائف الإطلاق.

وأظهر المقطع الشباب وهم يقفون أمام رايتين لكتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين -لواء التوحيد، ثم يقومون بحشو منصة الإطلاق بالقذائف وإطلاقها.

إسقاط مسيرة إسرائيلية

من ناحية أخرى أعلنت سرايا القدس وكتائب المجاهدين، أنهما أسقطتا طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شمال غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إسقاط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.

وقالت في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم “أسقطنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين طائرة صهيونية بدون طيار من نوع “هيرمس 900″ بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وتشنّ إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب هجوم لحركة حماس وفصائل فلسطينية غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة.