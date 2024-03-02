“قاتل.. قاتل”.. سوريون يهتفون ضد الأسد أثناء تشييع جثمان متظاهر في السويداء (فيديو)

شيع المئات من أبناء محافظة السويداء (جنوبي سوريا) جثمان جواد الباروكي (52 عاما) بعد مقتله برصاص قوات الأمن التابعة للنظام السوري خلال مظاهرة في المحافظة، الأربعاء الماضي.

وهتف المشيعون خلال نقل جثمان الباروكي “قاتل، قاتل، قاتل.. بشار الأسد قاتل”، وفق مقاطع فيديو تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

"بشار الأسد قاتل".. من هتافات المشيعين في ساحة سمارة وسط مدينة السويداء اليوم الخميس، خلال تشييع الفقيد جواد الباروكي، الذي قضى بإطلاق نار من قوى الأمن في مظاهرة سلمية أمس الأربعاء.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/yxjfIev7vD — السويداء 24 (@suwayda24) February 29, 2024

"اللي بيقتل شعبه خاين".. لحظات دخول حشود كبيرة من المحتجين إلى ساحة الكرامة وسط السويداء، عقب انتهاء تأبين الفقيد جواد الباروكي، اليوم الخميس. pic.twitter.com/Bw2TJDrXpf — السويداء 24 (@suwayda24) February 29, 2024

والأربعاء الماضي، قتل مدني سوري جراء إطلاق قوات نظام بشار الأسد النار على مشاركين في وقفة احتجاجية بالمحافظة ذات الأغلبية الدرزية.

وأفاد شهود عيان بأن أهالي المدينة شاركوا في وقفة احتجاجية ضد نظام الأسد، بسبب الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة في البلاد.

وأضافوا أن قوات النظام أطلقت النار على المتظاهرين ما تسبب في مقتل مدني يبلغ من العمر 52 عاما وإصابة آخر.

وهذه هي أول حالة وفاة يتم تسجيلها في المظاهرات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والتي عمت السويداء العام الماضي وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للأسد.

وقال موقع السويداء 24 الإخباري إن رجلا يبلغ من العمر 52 عاما توفي متأثرا بجراح نتجت عن إصابته بطلقات نارية بعدما فتحت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى حكوميا النار على محتجين قريبين من المكان.

وذكر “السويداء 24” أن الرئيس الروحي لطائفة الدروز الشيخ حكمت الهجري التقى مع المحتجين، ووصف الرجل الذي لقي حتفه بأنه “شهيد الواجب”.

وتشهد السويداء منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، احتجاجات سلمية أسبوعية، انطلقت إثر قرار الحكومة حينها رفع الدعم عن الوقود وتطورت من احتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بـ”إسقاط النظام”.