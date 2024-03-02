قصف مفاجئ غيّر كل شيء.. هذا ما بقي من مسجد البخاري في وسط غزة (فيديو)

أم فقدت ابنتها في القصف: هذا دمها على عبايتها ومخدتها

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال الإسرائيلي لمسجد البخاري في منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

والتقت الجزيرة مباشر بعض النازحين الناجين من القصف ممن كانوا يعيشون في خيام الإيواء جوار المسجد.

حسام حسانين نازح من شمال القطاع قال للجزيرة مباشر “جابونا على دير البلح كنا نايمين آمنين ما شفنا إلا القصف حوالينا وقصفوا المسجد وفيه شهداء كثير، نحن أبرياء آمنين وأصبت في القصف، هذا العدو لا عنده إنسانية ولا يعرف إلا الإبادة الجماعية”.

وقال نازح آخر “في أمان الله نايمين اتفاجأنا بقصف شديد وشهداء وجرحى وأشلاء، ما فيه أمان وأي مكان وين ما تروح القصف وراك”.

مناشدة عبر الجزيرة مباشر

وأضاف “المنطقة فيها خيام نازحين والجامع مسكر ما فيه حدا اتفاجأنا كل الجامع هال علينا أدى إلى إصابات وشهداء اتبهدلنا وين بنروح وين بنيجي بنتبهدل ونتقصف”.

ووجه رسالة عبر الجزيرة مباشر قائلًا “أناشد كل العالم أن يتدخلوا ويحلوا لنا هذا الموضوع، مش قادرين وين بنتوجه بنتقصف وين بنروح بنموت، مش قادرين نتحمل أكثر من هيك”.

“هذا دمها على عبايتها ومخدتها”

ومن جانبها قالت أم نازحة مصابة فقدت ابنتها جراء القصف “ابنتي ولاء كنت أنادي عليها ياما ولاء شيلي الحجارة عن صدري وين رحتي لحد ما جم الناس وجاء ابني قال نادي ولاء هي الشاطرة الجدعة الجريئة ما تسمع صوت قصف إلا تجري تساعد الكل”.

وأضافت في حسرة “استجدت فيها لا أبوها ولا أولادي أعرفها جدعة لما طلعوني ولقيتها ناديتها: ليه ما قومتيش أنت نايمة يامه إلا دمها سايل مفيش فيها بنتي راحت، كانت سهرانة تساعد الناس، كانت تشتغل تطعمنا وتطعم أبوها، أيش عملت هذا دمها على عبايتها ومخدتها”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، قد أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها مساجد أثرية، وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية، خلال حربه المتواصلة على القطاع.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 30228 شهيدا و71377 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.