لبنان.. حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين بـ”مسيرة انقضاضية”

أعلن “حزب الله” استهداف مواقع إسرائيلية قرب حدود لبنان الجنوبية، مشيرًا إلى استخدام مقاتليه “مسيّرة انقضاضية” ضد مجموعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب في سلسلة بيانات، الجمعة، إن مقاتليه “استهدفوا ‏مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني، كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ، بمسيّرة هجومية ‏انقضاضية، وأصابتها إصابة مباشرة”.

وأشار إلى استهداف “قوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، وأصابها إصابة مباشرة، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما ‏أعلن استهداف “موقعي البغدادي ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية”.

وأكد الحزب أن مقاتليه: “استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم وموقع البغدادي (شمال إسرائيل) بالأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات مباشرة”.

وكشف “حزب الله” أنه أسقط “مُحلقة” (جسمًا طائرًا) لجيش الاحتلال، قائلًا إن مقاتليه: “أسقطوا عند الساعة 12: 00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة، مُحلّقة (جسمًا طائرًا لم يحدده) لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية (جنوب لبنان)”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن طيران الاحتلال “شن غارتين استهدفتا أطراف جبل بلاط لجهة شيحين ورامية، كما شن غارة على عيتا الشعب وجبل بلاط في قضاء صور”.

وأضافت أن “قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدتي حولا والوزان، بقضاء مرجعيون (جنوب) فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف مروحين جنوب غرب لبنان”.

وكان “حزب الله” قد نعى، عبد الله حسن عسل “مظلوم” مواليد 1986 من بلدة دبعال، وعلي عبد الرحمن جمعة “دانيال” مواليد 2001 من بلدة كفركلا، قائلًا إنهما “ارتقيا على طريق القدس”.

بالفيديو | حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيدين المجاهدين على طريق القدس علي جمعة "دانيال" وعبدالله عسل "مظلوم" في بلدة دبعال جنوب لبنان pic.twitter.com/DiboFMfjjo — قناة المنار (@TVManar1) March 1, 2024

وباستشهاد عسل وجمعة يرتفع إجمالي شهداء “حزب الله” منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 222 مقاتلًا.