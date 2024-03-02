سياسة|قطاع غزة

مشاهد جديدة للمعارك في شمال غزة ومقاتل من القسام يتوعد نتنياهو (فيديو)

مقاتل من القسام يتوعد نتنياهو خلال اشتباكات مع الاحتلال في شمال غزة
مدة الفيديو 02 minutes 53 seconds
2/3/2024-|آخر تحديث: 2/3/202409:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مشاهد جديدة تتضمن عمليات نوعية للاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت القسام في تعليق مرفق بالفيديو إن المشاهد لاشتباك مقاتليها مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

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وأظهر المقطع المصور قيام مقاتلي القسام بقصف دبابات من مسافة قصيرة جدًّا، إذ فاجأوها من تحت الأرض عبر الأنفاق ومن داخل منازل مقصوفة ومدمرة.

وفي بداية المقطع الذي بثته القسام في اليوم الـ148 من الحرب، توعد أحد المقاتلين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا “نحن ها هنا جند الله، نتوعد نتنياهو الذي يريد تفكيك قوات القسام بأننا سنفكك قواته، وسنعيد ونفكك عظامهم، وسنعيدهم في توابيت”.

وبقذائف الهاون والياسين 105، استهدف المقاتلون عددًا من الدبابات وتجمعات للجنود.

كما استدرجت الكتائب قوة إسرائيلية داخل مبنى تم تفخيخه وتفجيره بهم، وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، حسب بيان القسام.

استدراج قوة إسرائيلية في منزل مفخخ وتفجيره
استدراج قوة إسرائيلية في منزل مفخخ وتفجيره (الجزيرة مباشر)

ورصد الجناح العسكري لحماس سحب الاحتلال الإسرائيلي آلية تم إعطابها في حي الزيتون.

وعلى مدار الأيام الماضية، تركزت المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في حي الزيتون شمالي قطاع غزة، وهو ما يؤكد استمرار وجود المقاومة في الشمال الذي يتعرض منذ بداية الحرب لقصف مكثف وحصار مشدد.

المصدر : الجزيرة مباشر