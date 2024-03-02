مشاهد جديدة للمعارك في شمال غزة ومقاتل من القسام يتوعد نتنياهو (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مشاهد جديدة تتضمن عمليات نوعية للاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت القسام في تعليق مرفق بالفيديو إن المشاهد لاشتباك مقاتليها مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأظهر المقطع المصور قيام مقاتلي القسام بقصف دبابات من مسافة قصيرة جدًّا، إذ فاجأوها من تحت الأرض عبر الأنفاق ومن داخل منازل مقصوفة ومدمرة.

وفي بداية المقطع الذي بثته القسام في اليوم الـ148 من الحرب، توعد أحد المقاتلين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا “نحن ها هنا جند الله، نتوعد نتنياهو الذي يريد تفكيك قوات القسام بأننا سنفكك قواته، وسنعيد ونفكك عظامهم، وسنعيدهم في توابيت”.

وبقذائف الهاون والياسين 105، استهدف المقاتلون عددًا من الدبابات وتجمعات للجنود.

كما استدرجت الكتائب قوة إسرائيلية داخل مبنى تم تفخيخه وتفجيره بهم، وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، حسب بيان القسام.

ورصد الجناح العسكري لحماس سحب الاحتلال الإسرائيلي آلية تم إعطابها في حي الزيتون.

وعلى مدار الأيام الماضية، تركزت المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في حي الزيتون شمالي قطاع غزة، وهو ما يؤكد استمرار وجود المقاومة في الشمال الذي يتعرض منذ بداية الحرب لقصف مكثف وحصار مشدد.