وزيرة إسبانية سابقة: كذبت على ابنتي بشأن أطفال غزة (فيديو)

قالت إيوني بيلارا، زعيمة حزب بوديموس اليساري، الوزيرة السابقة للحقوق الاجتماعية في إسبانيا، إنها كذبت على ابنتها بشأن أطفال غزة.

وقالت بيلارا في خطاب أمام مجلس النواب إنها بينما كانت تتحدث مع زوجها عن “كم القتل الرهيب للأطفال في فلسطين”، إذا بابنتها تأتي راكضة إليها تسألها عما إذا كان الأطفال يُقتلون في فلسطين.

وأضافت “بكل صراحة، لقد كذبت عليها، قلت لها: لا، وإنها أساءت الفهم، وإنهم فقط يعاملون الأطفال معاملة سيئة في فلسطين، ولكن لا يقتلونهم. لم تطاوعني نفسي لأقول لها الحقيقة. أعلم أن كثيرًا من الناس الآخرين قد عانوا من هذا أيضًا، أريد منكم أن تسألوا أنفسكم: لماذا لا يمكننا أن نقول لأطفالنا ما يحدث للأطفال الفلسطينيين ولكننا نقبل حدوث ذلك؟ هذه هي المشكلة النفاق الهائل”.

وطلبت الوزيرة السابقة من النواب، بصفتهم أشخاصًا لديهم عائلات، التصويت من أجل السلام لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة لها.

"كذبت على ابنتي بخصوص أطفال #فلسطين".. وزيرة إسبانية سابقة تطالب نواب بلدها بالتصويت لقطع العلاقة مع إسرائيل#الجزيرة_مباشر #إسبانيا pic.twitter.com/v4ORDiWCc3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2024

وكانت بيلارا وزيرة للحقوق الاجتماعية و”أجندة 2030″ في إسبانيا من مارس/آذار 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولم تحصل على حقيبة وزارية في حكومة الأقلية اليسارية الائتلافية المُشكلة حديثًا.

وقال حزب بوديموس إنه على الرغم من وجودهم في تحالف سومار، الشريك الأصغر في الائتلاف “لم تتمكن بيلارا من الحصول على وزارة بسبب خطابها المناهض لإسرائيل، ولم يرغب رئيس الوزراء سانشيز في رد الفعل القاسي هذا ضد إسرائيل داخل الحكومة”.