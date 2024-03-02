“وصلها الحليب متأخرا”.. استشهاد رضيعة في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة (صور)

في مشهد صار متكررًا في الآونة الأخيرة، استشهدت طفلة رضيعة في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وقد حصلت الطفلة التي يبلغ عمرها أيامًا على الحليب، إلا أنه جاء متأخرًا بسبب تدهور صحتها.

ولم تكن الطفلة قد سُميت؛ ولذا نسبت إلى أمها فعُرفت بأنها ابنة “هبة زيادة”.

“بنت هبة زيادة”

وكان أحمد الكحلوت رئيس قسم العناية والحضانة في مستشفى كمال عدوان، قد حذر قبل يومين عبر قناة الجزيرة من خطر استشهاد مجموعة من الأطفال بسبب نقص التغذية، وذكر منهم “بنت هبة زيادة”.

ويعيش النازحون الفلسطينيون في شمال قطاع غزة، معاناة وصعوبات حوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس يؤرقهم، حتى إنهم أصبحوا يخشون الموت جوعًا أكثر من خشيتهم أن تقتلهم الصواريخ الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.