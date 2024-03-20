أسامة حمدان يكشف رد إسرائيل على مقترحات حماس بشأن الهدنة (فيديو)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنها تلقت ردّا إسرائيليا “سلبيا” على مقترحها بهدنة لستة أسابيع.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت “نقل لنا الإخوة الوسطاء مساء أمس الثلاثاء موقف الاحتلال من المقترح الذي سلمته الحركة مساء الخميس 14 آذار/مارس، وهو ردّ سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته، بل يتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم”.

وأضاف أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، من أجل التوصل لصفقة مع الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الكرة “باتت في مرمى الاحتلال (الإسرائيلي)”.

وتابع حمدان: “المطلوب منه التقاط الفرصة والتوقف عن المراوغة والمماطلة ومحاولة كسب الوقت، وإشاعة الفوضى واستهداف رجال الأمن والشرطة واللجان الشعبية المدنية التي تؤمن وصول المساعدات، والتهديد باجتياح رفح”.

ولفت إلى أن الحركة “قدّمت تصوّرا شاملا وفق المبادئ والأسس التي نعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات شعبنا والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات”.

وفشلت أطراف الوساطة في التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة مباحثات جديدة بدأت الأسبوع الماضي بناء على مقترح من حركة حماس يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وأكدت الخارجية القطرية الثلاثاء أن المباحثات تتواصل بين “الفرق الفنية”.

إلا أن حركة حماس اتهمت، على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إسرائيل بالعمل على “تخريب” المفاوضات من خلال عمليتها المستمرة منذ فجر الاثنين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة بشمال القطاع.