أطباء بلا حدود: معظم مرضى المواصي بغزة يعانون سوء التغذية

أفادت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، أمس الثلاثاء، بأن العديد من مرضى مركز المواصي الصحي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة يعانون الإسهال وسوء التغذية نتيجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة والغذاء.

وقال الأمين العام للمنظمة كريس لوكيير “أطباؤنا وممرضونا من أنحاء غزة يعملون في مركز المواصي على توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف قاسية”.

وأضاف في مقطع مصور، نشره على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس، أن العديد من مرضى مركز المواصي الصحي يعانون الإسهال وسوء التغذية نتيجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة والغذاء.

Our Secretary General, @Chris_lockyear, describes the situation in Rafah, at the Al Mawasi health centre, where our doctors & nurses from all over #Gaza are working to provide healthcare for Palestinians living in dire conditions, many suffering from diarrhoea and malnutrition 👇 pic.twitter.com/jNTJRXxbdr

— MSF International (@MSF) March 19, 2024