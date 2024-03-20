استشهاد 27 فلسطينيا معظمهم نازحون بقصف إسرائيلي وسط غزة (فيديو)

استشهد 27 فلسطينيا معظمهم نازحون وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها “استشهد 27 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

كما أفادت الوكالة بسقوط شهداء في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وانتُشل 20 شهيدا جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شققا سكنية في عمارة “مشتهى” مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا كبير من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

إلقاء المرضى خارج المستشفى

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم مواطنون إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 شهداء من منزل استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع إطلاق نار كثيفا من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.