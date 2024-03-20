الاحتلال يزعم اعتقال “قيادي” في حماس من مستشفى الشفاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اعتقل مسؤولًا كبيرًا في “حماس” من داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال في بيان مشترَك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى أن المسؤول يدعى محمود قواسمة، وأنه متهم باختطاف وقتل 3 مستوطنين في يونيو/حزيران 2014.

وأوضح البيان أن قواسمة أطلق سراحه ضمن صفقة التبادل التي أجريت عام 2011، وتم بموجبها الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ومنذ فجر الاثنين الماضي، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي حصار مجمع الشفاء الطبي واقتحامه، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، مما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، فضلًا عن اعتقال آخرين.

من جانبها، اعتبرت حركة “حماس”، أن استمرار “جرائم إسرائيل” في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي “دليلا على عجزها عن تحقيق أهدافها” داخل القطاع.