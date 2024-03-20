الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل لواء جديد على الحدود مع سوريا ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تشكيل لواء جديد على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

وقال الجيش في بيان إنه قرر تشكيل اللواء الجديد ضمن الاستجابة للظروف العملياتية على الحدود الشمالية وبعد تقييم الوضع هناك.

وذكر أنه سيطلق على اللواء الجديد “لواء هحاريم” أو “لواء الجبال”، وسيحل محل اللواء “810”.

وأوضح أن اللواء الجديد سيبدأ عمله خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الفرقة “210”.

وأضاف البيان أن اللواء الجديد سيعمل في منطقة جبل الشيخ بالجولان المحتل ومزارع شبعا المحتلة.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية القصف على جانبي الحدود منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت تهديدات إسرائيلية مؤخرًا بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدًا عن الحدود.