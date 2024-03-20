فوز وزير الدفاع بالانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

أعلنت مفوضية الانتخابات الإندونيسية فوز وزير الدفاع الحالي الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو بالانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على 58.6% من الأصوات في الجولة الأولى.

وقالت اللجنة الانتخابية إن برابوو، المدعوم من قبل الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو (جوكوي)، حصل على أكثر من 96 مليون صوت ليصبح بذلك الرئيس الثامن لإندونيسيا.

وترشح غيبران راكا بومينغ راكا نجل جوكوي الأكبر لمنصب نائب الرئيس مع برابوو.

وتعهد سوبيانتو، 72 عامًا، وهو زوج ابنة الرئيس الثاني للبلاد سوهارتو، بتعزيز اقتصاد إندونيسيا وزيادة قوتها العسكرية.

وفي المقابل حصل مرشح تحالف التغيير المعارض أنيس باسويدان على 40.90 مليون صوت (24.9%). وكان باسويدان حاكمًا سابقًا للعاصمة جاكرتا، وترشح عن الحزب القومي الديمقراطي وحزبي العدالة والرفاه والنهضة الإسلاميين.

فيما حصل المرشح الثالث غانجار برانوو، وهو حاكم جاوا الوسطى الأسبق، على 27 مليون صوت مدعومًا من قبل حزب النضال من أجل الديمقراطية، وهو حزب الرئيسة السابقة ميغاواتي سوكارنو بوتري.

وجاء إعلان النتائج بعد 35 يومًا من العد والفرز اليدوي والإلكتروني، في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

وشارك في الانتخابات أكثر من 164 مليون إندونيسي من أصل 204 ملايين مسجلين، وبلغت نسبة المشاركة نحو 80% مقابل نحو 82% في عام 2019.

وأعلن براوو وغبران الفوز الشهر الماضي بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية حصولهما على غالبية الأصوات.

وسبق أن تنافس برابوو في اقتراعين سابقين على منصب الرئاسة أمام الرئيس الحالي جوكوي، وسيتولى برابوو مهام منصبه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

طعون

وشهدت الفترة التي أعقبت الانتخابات احتجاجات محدودة في العاصمة جاكرتا، حيث كانت هناك اتهامات بالتزوير والمحاباة، وعلى الرغم من الاضطرابات لم يتم تسجيل أعمال عنف، وتم نشر آلاف من عناصر الشرطة لحفظ النظام.

وقال كل من أنييس وجانجار إنهما سيطعنان في نتائج الانتخابات، ومن المتوقع أن يتقدما بدعوى قانونية للمحكمة الدستورية بزعم حدوث تزوير، وشراء أصوات على نطاق واسع.