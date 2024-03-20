كتائب القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية بمدينة الزهراء في غزة (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، مشاهد لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية، في مدينة الزهراء، شمال غربي المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وأظهر “الفيديو” تسلل أحد مقاتلي القسام، ورصده لناقلة الجند الإسرائيلية، ثم قصفها بقذيفة (الياسين 105) وتدميرها.

وكانت كتائب القسام، قد نشرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، “فيديو” لاشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وعرض المقطع عمليات استهداف عدد من دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة قرب مجمع الشفاء.

ومع بداية عملية التوغل فجر الاثنين، قالت كتائب القسام إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكرت كتائب القسام في بيانات منفصلة، أمس الثلاثاء، أنها استهدفت 7 آليات بـ”قذائف الياسين 105″ في محيط المستشفى، كما استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “تي بي جي”، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في اليوم الـ166 للحرب على غزة، مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى بالتوازي مع استمرار اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي.