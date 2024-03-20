كتائب القسام تنشر فيديو لتصديها لقوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس“، مقطع فيديو لاشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ويعرض المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الأربعاء، عمليات استهداف عدد من دبابات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة قرب مجمع الشفاء.

ومع بداية عملية التوغل فجر الاثنين، قالت كتائب القسام إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكرت كتائب القسام في بيانات منفصلة، أمس الثلاثاء، أنها استهدفت 7 آليات بقذائف “الياسين 105” في محيط المستشفى، كما استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “تي بي جي” وأوقعوهم بين قتيل وجريح.