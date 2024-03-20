والدة شهيد فلسطيني تروي كيف أعدم الاحتلال ابنها بعد إرساله لمجمع ناصر للمطالبة بإخلائه (فيديو)

كشفت والدة الشهيد جمال أبو العلا للجزيرة مباشر قصة استشهاده بعد أن أرسله جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة، لمطالبة الطاقم الطبي والنازحين فيه بالإخلاء قبل إعدامه أمام الجميع.

وظهر جمال الدين أبو العلا في مقطع فيديو منتصف شهر فبراير/شباط الماضي وهو مكبل اليدين وبدت عليه آثار التعذيب بعد اعتقاله من قبل الاحتلال، وأرسله إلى مجمع ناصر ليطلب ممن يقيم داخله بإخلائه بشكل فوري.

وقالت ووالدة جمال للجزيرة مباشر إنه “خرج يوم 12 فبراير للبحث عن أخيه حسام بعد أن أصيب برصاص الاحتلال، وعند خروجه من بوابة مجمع ناصر الطبي تم اعتقاله”.

وأضافت أنها بحثت عنه لمدة طويلة ولم تجده وكان هاتفه مغلقا، فظنت أنه أصيب برصاص الاحتلال، وبعدها أبلغت أن ابنها في المستشفى.

وقالت الأم إنها تفاجأت بابنها وهو مكبل اليدين وبجانبه رسالة من جيش الاحتلال تطالب بإخلاء مستشفى ناصر، وأبلغها إنه إذا لم يعد خلال 10 دقائق سيقوم الاحتلال بقتله.

وأضافت أنه رغم مطالبتها ابنها، مع الأهالي، بعدم العودة للاحتلال، إلا أنه رفض الاستجابة لهم وغادر المستشفى.

وأوضحت أن الشهيد جمال كان يتحرك وفق لتعليمات الاحتلال وفوقه طائرة مسيرة تعطيه الأوامر.

وذكرت والدة جمال أنها حاولت جمع أغراضها لتلحق بابنها، لكن الاحتلال قرر أن يقتله أمام أعينها في محيط المستشفى.

وفي روايتها لمشهد اللحظات الأخيرة له، قالت إن الاحتلال أطلق 3 رصاصات على ابنها لحظة أن اقتربت منه ولكنه ظل حيا.

وأضافت أنها طلبت من المتواجدين إنقاذه، لكن الجميع كان خائفا من التوجه إلى جمال ولا يريد تعريض حياته للخطر، إلا أن طفلا في العاشرة من عمره قرر مساعدة الأم مع بعض الشباب الذين حملوه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

أما حسام الشقيق الوحيد للشهيد جمال، فلم يكن يعرف خبر استشهاد أخيه لأنه كان مصاب برصاص الاحتلال وتم احتجازه في مستشفى دير البلح جنوب غزة.

وحول آخر حديث دار بينهما، قال حسام إن “جمال كلمه عندما علم أنه أصيب، وأصر أنه يخرج من مجمع ناصر من أجل الحضور إليه في المستشفى والاطمئنان على حالته”.

وأضاف أنه حاول الاتصال بجمال أكتر من مرة لكنه لم يرد، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بالأم عن طريق الجيران لتبلغه باستشهاد أخيه.