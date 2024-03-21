الاحتلال يفجر مبنى في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مبنى بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية في بيان مقتضب عبر تليغرام، أن جيش الاحتلال فجر المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وقبل ذلك، أفاد تلفزيون فلسطين بأن قوات الاحتلال هددت النازحين داخل مجمع الشفاء عبر مكبرات الصوت وطالبتهم بضرورة إخلاء المجمع فورا، ولم يصدر تعليق إسرائيلي على الفور.

عاجل |قوات الاحتلال تفجر أحد المباني داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة pic.twitter.com/xTk2DUDEGL — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 21, 2024

قصف مدفعي

ومساء الأربعاء، قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، وقت إفطار اليوم العاشر من رمضان.

وتسبب القصف المدفعي، في اندلاع حرائق واسعة في المناطق، وقتل وأصيب عديد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نزوح مئات إلى مناطق شرقي مدينة غزة، بينها حي التفاح، والزيتون، والشجاعية، والصبرة.

ومنذ فجر الاثنين الماضي، تواصل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، وذلك بالتوازي مع عمليات قتل وإطلاق نار واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ومنازل قريبة منه.

شاهد | جيش الاحتلال يواصل حصار النساء والأطفال داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة pic.twitter.com/XzlbHNwadD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 21, 2024

شهداء واعتقالات

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، واعتقال 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره مدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء فيه.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 31923 شهيدا و74096 مصابا 70% أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.